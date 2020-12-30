Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается стабильной. В среду, 30 декабря 2020 года, в Северной столице еще у 3,7 тысяч человек выявили коронавирус. Отметим, что роста числа заболевших в городе не наблюдается.- За последние сутки COVID-19 выявили еще у 3 764 петербуржцев. При этом установлен рекорд по числу выздоровевших - сразу 4 278 человек за сутки. Скончались 78 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.Итого, за все время пандемии в Петербурге заразились 238 366 человек, выздоровели 144 874 пациента. Жертвами инфекции стали 7 610 горожан.Накануне Нового года эпидемиолог дал петербуржцам советы, как провести праздники и не заразиться коронавирусом. Правил немного, но они очень важные - не находиться в толпе людей, а также избегать большого количества алкоголя.