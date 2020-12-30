Санкт-Петербургский ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове решил сделать подарок горожанам - в течение трех дней вход в парк будет бесплатным. Так, с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021 года жители и гости Северной столицы могут свободно приходить в парк, кормить белок, оленей и кататься на коньках.- Со 2 по 10 января парк работает с 06:00 до 22:00 часов, с 10:00 утра до закрытия вход только по билетам, - добавили в ЦПКиО. - Электронные билеты можно купить на сайте парка, а после предъявить их на телефоне или в распечатанном виде на входе.Для посетителей парка доступны спортивные и детские площадки, мини-зоопарк. Также на территории ЦПКиО есть искусственный каток. 31 декабря все делающие могут покататься на коньках с 10:30 до 17:00. А 1 января каток откроется уже в 13:30 часов и будет работать до 21:00.