В Санкт-Петербурге пассажиры Пулково никак не могут улететь в Бишкек. Рейс U6 8833 авиакомпании \\"Уральские авиалинии\\" должен был вылететь еще в 23:45 29 декабря 2020 года. Однако отправится по назначению самолет только в ночь на 31 декабря.- Ранее сообщалось, что задержка произошла из-за поломки шасси, самолет должен был покинуть Северную столицу накануне поздно вечером. 180 пассажиров могли даже встретить Новый год в стенах воздушной гавани Петербурга. В Пулково уточнили, что причиной задержки стал сбой бортового компьютера, - пишут \\"Невские новости\\".Известно, что всех пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. Сейчас специалисты устраняют технические неполадки.Новое время вылета рейса до Бишкека запланировано на 02:25 часов 31 декабря 2020 года.