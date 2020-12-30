Новый год еще не начался, а елка, установленная в Гатчине под Санкт-Петербургом, уже \\"приуныла\\". Во вторник, 29 декабря 2020 года, местные жители заметили, что праздничная ель на пешеходной Соборной улице упала на землю. По всей видимости, крепление не выдержало пушистую красавицу.- Диаметр ствола этой елки около 25 сантиметров. Его обтесали под \\"карандаш\\" и воткнули в трубу основания диаметром 15-12 сантиметров. Вчера вечером гуляли, еще подумал, такую пышную ель так не надежно укрепили, - рассказал в соцсети местный житель.В администрации Гатчинского района пояснили, что елка не выдержала ледяного дождя и сильного ветра. Однако \\"Новому году быть\\". В администрации заверили, что уже 30 декабря ель установят на место, отряхнут и закрепят получше, чтобы она радовала местных жителей на протяжении всех праздников.