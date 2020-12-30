В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд в среду, 30 декабря 2020 года, привлек к административной отвественности местный бар \\"Угрюмочная\\", который не раз попадался на нарушении коронавирусных ограничений. На этот раз заведение просто штрафом не обошлось.- 7 ноября бар работал в 00:27 часов несмотря на запрет. Кроме того, не проводился осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией перед началом смены; не проводится обеззараживание воздуха в помещении предприятия с использованием бактерицидных облучателей, - добавили в объединенной пресс-службе судов города.Бармены в заведении были без масок, разметок для социальной дистанции в баре нет, пол, барная стойка и оборудование грязные. Также у персонала нет медкнижек. Суд приостановил деятельность бара на 30 суток.Еще одно питейное заведение, расположенное на Думской улице, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ответственность бар понес за то, что работал после 23:00 7 ноября.