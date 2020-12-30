Оргкомитет фестиваля Stereoleto объявил первый состав участников, которые выступят в Севкабель порту 13 и 14 июня 2021 года. Среди них - синти-поп сенсация Daði Freyr и Оf Monsters And Men из Исландии, инди-группа Metronomy из Великобритании, французские диско-мастера L'Impératrice, электронные готы SKYND. Из российских исполнителей анонсировано пока что только одно выступление группы Би-2, которая станет хэдлайнером одного из дней музыкального фестиваля.Напомним, с 2021 году Stereoleto состоится уже в 20-й раз. На юбилейный open-air обещают собрать один из лучших составов участников.- Line-up юбилейного фестиваля будет особенный, зрителей ждет много сюрпризов и настоящих музыкальных открытий, - не раскрывают всех секретов организаторы. - Кроме насыщенной музыкальной программы – это еще и арт-объекты современных дизайнеров, пространство stereofood с гастрономическими проектами, stereomarket с лучшими локальными брендами, stereofun с большим количеством активностей для детей и взрослых.