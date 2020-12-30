В Санкт-Петербурге в преддверии Нового года работаю елочные базары, где можно купить зеленое дерево или ветки для украшения дома к празднику. Однако наравне с официальными точками, в городе начали работать и незаконные торговцы. В среду, 30 декабря 2020 года, Смольный отчитался о ликвидации 36 таких несогласованных мест.- Совсем немного времени остается до Нового года. Все хотят украсить дома живыми елями. Но уличная торговля должна быть организована по правилам, и бизнес нужно вести честно. Нельзя наживаться на празднике в ущерб городу и природе, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.Рейды по елочным базарам проводят сотрудники комитета по контролю за имуществом. Так, они демонтировали стихийные точки на улицах Щербакова, Замшина, Димитрова, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Купчинской улицах, на проспектах Космонавтов, а также многих других.Напомним, что елочные базары в Петербурге будут работать до 31 декабря. Посмотреть список официальных точек продаж можно на сайте \\"КП-Петербург\\".