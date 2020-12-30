С 1 января 2021 года на пригородных поездах Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличится размер штрафа за безбилетный проезд. Так, \\"зайцы\\" вынуждены будут платить пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 километров.- В обычной электричке штраф на территории Петербурга составит 1075 рублей, в Ленобласти - 1335 рублей, на территории Карелии - 1450 рублей, - сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.За проезд \\"зайцем\\" в \\"Ласточке\\" нарушителю грозит штраф 1250 рублей, если его ловят в Петербурге, в Ленобласти - 1515 рублей. Штраф за безбилетный проезд в проезде \\"Комфорт\\" составит 1100 рублей и 1395 рублей соотвественно.Штрафовать будут тех пассажиров, которые не купили при посадке билет на станции, либо не оплатили проезд непосредственно в самой электричке. В случае отказа на безбилетника составят акт и высадят на ближайшей остановке.