В Ленинградской области назначен председатель комитета по культуре и туризму. Как стало известно, с 1 января 2021 года эту должность займет Евгений Чайковский. Соответствующее распоряжение в среду, 30 декабря 2020 года, подписал губернатор региона Александр Дрозденко.- С октября 2019 года Евгений Чайковский возглавлял комитет Ленинградской области по туризму, до этого комитет по культуре, - пояснили в администрации.Евгений Чайковский родился в 1970 году. Окончил СПбГУ и Дипломатическую академию МИД РФ. Работал на крупнейших предприятиях строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Дирекции по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Министерства транспорта.С 2002 года работал на руководящих должностях в Аппарате Совета Федерации, с 2011 года руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по экономической политике.В Администрации Ленинградской области работает с 2015 года.