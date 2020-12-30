В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково в среду, 30 декабря 2020 года, задержали десять рейсов. Так, сотни пассажиров рискуют не успеть к месту запланированного праздника до наступления Нового года.- Аэропорт не могут покинуть самолеты, направляющиеся в Екатеринбург ( рейсы U6 173 и DP 581 авиакомпаний \\"Уральские авиалинии\\" и \\"Победа\\", соответственно), Москву ( рейсы S7 1012 и U6 060 авиакомпаний S7 и \\"Уральские авиалинии\\"), Брянск ( рейс A4 644 авиакомпании \\"Азимут\\"), Сочи ( рейс U6 547 авиакомпании \\"Уральские авиалинии\\"), - пишет \\"Мойка78\\".Также пассажиры томятся в ожидании рейса U6 3551 авиакомпании \\"Уральские авиалинии\\" в Анталью, DP 529 авиакомпании \\"Победа\\" в Калининград и U6 8505 авиакомпании \\"Уральские авиалинии\\" в Самарканд.Ранее сообщалось, что в Пулково на сутки задержали вылет самолета в Бишкек.