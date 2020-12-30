С двойных неприятностей начнется новый год для владельца скромного «Рено Логан», машину которого с платформы в уронил эвакуатор. Все произошло днем 30 декабря в Петроградском районе Санкт-Петербурга.- На перекрестке Малого проспекта П.С. и Пионерской улицы уронили машину с эвакуатора, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».На съемки с видеорегистратора автомобиля, стоявшего у перекрестка, видно, как на правом повороте «Логан» соскальзывает с платформы и бьется «мордой» об асфальт. Водитель эвакуатора этого не замечает и тащит легковушку дальше.Неизвестно, чем кончилась история, но владельцу «Рено» теперь придется везти машину в автосервис. А водителю эвакуатора - оплачивать ремонт. Но хорошее настроение и время наверняка будут потеряны у обоих.