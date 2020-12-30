В последний перед праздником день, 30 декабря 2020 года, улицы Санкт-Петербурга стоят в автомобильных пробках. Заторы начали образовываться еще 7 утра, а к 16:00 выросли до 7 баллов, что необычно для данного времени суток. Ожидается, что на этом же уровне они останутся ближайший час, позже могут лишь вырасти.- Неожиданно плотное движение сейчас на Коломяжском - Парашютной. Загруженность магистрали из центра — 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - сообщили в сервисе \\"Яндекс\\".Необычно длинная пробка в 6,3 километров появилась на внешней стороне Кольцевой автодороги от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе. Автомобилисты рискуют потерять в ней порядка 40 минут.Также очень затрудненное движение по Чкаловскому проспекту, Большому проспекту Петроградской стороны, практически на всех набережных города, а также в центре.