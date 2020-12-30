Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашений, по которым из федерального бюджета в 2021 году в городской будут перечислены 4,7 миллиарда рублей. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства России, пойдут на развитие дорожной инфраструктуры.- Всего с 2021 по 2023 годы будет дополнительно привлечено в бюджет города около 12 млрд 700 млн рублей, которые перенаправят на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Среди важных для города проектов, на которые пойдут средства, значатся: Реконструкция Приморского шоссе с подключением к нему делового квартала «Лахта Центр»; реконструкция Петрозаводского шоссе; строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом; реконструкция автодороги М-11 «Нарва» от ж.д. станции «Лигово» до города Красное Село; реконструкция Лиговского путепровода.Около миллиарда из них пойдет на первый этап ШМСД - строительство Южной Широтной магистрали.