Главное управление МЧС по Ленинградской области опубликовало список мест, где можно законно и безопасно запускать новогодние фейерверки. На весь регион их оказалось не слишком много - менее 50. Причем кое-где указаны не точные адреса, а просто улицы или даже поселки целиком:Бокситогорский районг.Бокситогорск, ул.Спортивнаяг.Пикалево, ул.СпортивнаяВолосовский райондер. Большая Врудап. Каложицыд. Ущевицып. Беседап. Курскд. Клопицыд. Торосовоп. Суминоп. Сельцодер. Большой СабскВолховский районд.Иссад, между домами №5 и №6д.Вындин Остров, ул.Школьная (футбольное поле)д.Хвалово (Открытая площадка у дома №16)д.Хвалово (Открытая площадка между домом № 123 и №129г.Волхов, ул. Октябрьская Набережная, парк «Ильинка»г.Волхов, микрорайон «Дубовики» набережная реки Волхов (в районе старого автодорожного моста)д.Потанино, открытая площадка, у дома №10-ап.Селиваново, стадионc.Паша,ул.Советская,берег реки ПашаВсеволожский районгород Сертолово, в районе д. №16 по ул. Молодцова и д. №3 корп.2 по ул.Молодежнаятерритория МО «Романовское сельское поселение»Гатчинский районплощадка между улицей Диагональной и улицей Слепнева, г. Гатчинаплощадка угол улицы Крупской и 7-ой Армии, г. ГатчинаКировский районпос. Синявино, около дома 13г. Кировск, прибрежная территория у реки Нева в парке культуры и отдыха города Кировскаг. Кировск, спуск к реке Неве напротив Дворца культуры города КировскаКиришский районг. Кириши, пустырь напротив д. 18 по Волховской набережной между рестораном «Черная каракатица» и рестораном «Веранда»г. Кириши, ул. Волховская набережная, «Вертолетная площадка»г. Кириши, переулок Школьный сквер «Сказка» напротив ресторана «Белград»п. Глажево, около д. 12Лужский районд. Ретюнь-площадка на центральной площадип. Торковичи-футбольное полеп. Володарское-пустырь (возле контейнерной площадки заглубленного типа)п. Приозерный, площадка перед ДК, ул. Центральнаяп. Приозерный, площадка с торца д. № 11 по ул. Центральнаяд. Ям-Тесово, площадка перед ДК ул. Центральнаяд. Ям-Тесово, площадка перед д. № 12, ул. Центральнаяг. Луга, сквер у памятника В.И. Ленинуг. Луга, пр. Комсомольский, стадионЛомоносовский райондер. Пеники, ул. Новая, уч.14БПриозерский районп. Громово, стадионВыборгский районг. Приморск, ул. Николая Лебедева (площадка на берегу бухты Катерлахти)г. Выборг, площадка на Батарейной горе между лыжной базой и воротами в Восточно-Выборгские укрепления в 50 метрах от здания лыжной базыТосненский районп. Федоровское, ул. Центральная, за д. 9г. Никольское, ул. Зеленая, у д. 1 ап. Гладкое, ул. Школьная, у д. 3.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Определены площадки в Санкт-Петербурге, где на Новый год можно запускать фейерверкиВ разных районах Санкт-Петербурга подготовлены 33 специальных места для запуска пиротехники (подробности)