Власти Санкт-Петербурга продлили действие нынешних карантинный ограничений еще на две недели. По предыдущей редакции «коронавирусного» постановления, меры работали по 15 января включительно. Теперь срок - 31 января 2021. Однако, есть и изменения.- С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время, - сообщает пресс-служба Смольного.Напомним, что ранее ресторанам, кафе и прочим предписывалось закрываться в 19:00 вплоть до 11 января. При этом запрет на работу с 30 декабря по 3 января остался в силе.Также не изменилось положение и для фуд-кортов. Они будут закрыты по 31 января. Расположенным в торговых центрах предприятиям общепита разрешено работать только при наличии отдельного входа с улицы.Зато сделано послабление для театров. Они смогут работать с 7 января, но при четверти заполнения зала (как и ранее).