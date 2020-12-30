Губернатор Санкт-Петербурга пришел в гости на один из городских телеканалов и подвел некоторые итоги 2020 года. Так, глава Северной столицы назвал по его мнению два самых главных слова, отражающих ушедшие 12 месяцев.- Терпение и единение, - ответил Александр Беглов на вопрос телеведущего канала «Санкт-Петербург». - Чтобы пережить такое непростое время, что нужно? Конечно, терпение. А без единения нет победы. Это просто поражает, как город может сплачиваться, когда очень трудно и тяжело.Губернатор подчеркнул, что без этих понятий невозможен был бы и героический труд врачей, которые весь год боролись с коронавирусом.Кроме этого, в эфире Александр Беглов пояснил, почему не стал вводить еще более жесткие карантинные ограничения на новогодние праздники. По его словам, локдаун мог привести к массовым сокращениям. А потерять работу сейчас - для многих горожан очень страшно.Вместо ужесточения, Смольный наоборот смягчил правила и разрешил ресторанам работать до 23:00 уже с 4 января.