Станция метро «Парк Победы «окажется недоступной ля пассажиров в начале 2021 года. Но всего на два дня. Об этом предупреждает петербургское городское учреждение «Организатор перевозок».- Новый год для метрополитена Санкт-Петербурга начнется с обновлений. Два дня подряд, 3 и 4 января, станция метро «Парк Победы» будет закрыта для входа и выхода пассажиров, - сообщает пресс-служба предприятия, отвечающего за весь общественный транспорт города.Причиной закрытия станут работы по ремонту пола, а точнее -замене плоит перекрытия, на которых стоят эскалаторы. Для этого придется снять напольное покрытие, демонтировать турникеты и досмотровые кабинки, а потом все вернуть назад.Петербуржцам и гостям города предлагают пользоваться в эти дни наземным транспортом. Благо нагрузка на него в праздники будет небольшой.А уже с 10 января на годичный ремонт уходит станция «Маковская». Ее вестибюль будет закрыт, можно будет лишь пересесть с зеленой линии на красную - «Площадь Восстания».