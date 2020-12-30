Историк Олег Соколов, получивший 12,5 лет за убийство молодой любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, будет встречать новый год в следственном изоляторе «Кресты». Там осужденный находится с момента вынесения приговора. Как отмечает источник, знакомый с условиями содержания бывшего доцента, камера у него достаточно комфортное, а настроение - хорошее.- Настроение у Олега Соколова сейчас замечательное, можно сказать, новогоднее. Встречать 2021 год арестант будет в «Крестах» в комфортной камере, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на собственные источники.Что касается обжалования приговора, вынесенного 25 декабря, то, по словам адвоката Сергея Лукьянова, этот вопрос будет решен послу получения письменного варианта вердикта суда. Пока этого не произошло.Напомним, что Соколова обвинили в убийстве (расчленение, как отягчающий фактор учтен не был), а также незаконное хранение оружия.Семья Анастасии Ещенко оспаривать срок историку не собирается: «Настю уже не вернешь».