2020 год заканчивается и все ведомства потихоньку начинают подводить его итоги. Так в Комитете по делам ЗАГС Санкт-Петербурга назвали самые популярные и самые редкие имена новорожденных, которые им давали родители.В список редких попали: Меркурий, Родим, Булат, Самсон и Севериан - у мальчиков. Дивия, Ива, Мальвина и Медея - у девочек, - пишут «Невские новости».А одна пара патриотичных горожан даже назвала дочку Невой.Как все это сочетается с отчествами, осталось загадкой - их не назвали.Ну а рейтинг популярных имен не принес неожиданностей. Мальчиков чаще всего записывали как Михаил, Александр, Максим, Артем и Роман. Среди девочек больше всего будет Анастасий, Софий, Алис, Анн и Марий.Отметим, что за неполный 2020 год (данные за весь декабрь появятся в середине января) в Санкт-Петербурге родилось около 55 тысяч малышей.