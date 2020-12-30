Проездные «Подорожник» новом дизайне появятся в продаже с 1 января 2021 года. Художники выбрали для иллюстраций исторические и современные виды Санкт-Петербурга, а также эпизод главного военно-морского парада.- Объединенная уникальным стилем серия «Подорожника» - четыре вида проездных билетов с общим названием «Мой день в Петербурге», каждый из которых соответствует определенному времени суток – утро, день, вечер и ночь, - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок».Так, утро» - парки и архитектурные ансамбли Петербурга. «День» - морской парад на Неве с парусником «Полтава». «Вечер» - Исаакий, Спас на Крови и грифоны Банковского моста, а «ночь» - современный город: башня «Лахта Центра», футбольный стадион на Крестовском и трасса ЗСД.Новые «Подорожники» выйдут общим тиражом 40 000 экземпляров, по 10 000 каждого. Стоимость прежняя - 60 рублей без учета взноса на карту. Купить их можно будет в кассах метро или киосках «Организатора перевозок».