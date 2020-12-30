Предновогодняя суета стала причиной нервотрепки и неудобств для многих петербуржцев. Горожане, рванувшие за покупками по окончании последнего рабочего дня сначала собрали огромные пробки на дорогах, а потом и на парковках торговых центров.- В ТРК «Европолис» коллапс на выезд с парковки. Уже 40 минут стоим, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» раздраженные горожане.Отметим, что причиной напряженной ситуации могла стать заминка с билетами. Посетители, чьи машины простояли дольше определенного времени, должны заплатить за парковку. А сделать это можно лишь в автомате. Машина все это время стоит у шлагбаума, перегораживая выезд.Впрочем, столпотворение сейчас наблюдается во всех крупных ТЦ и супермаркетах Петербурга. Горожане стремятся закупиться продуктами для новогоднего стола. Приобретение подарков многие также оставили на последний момент.Напомним, что 31 декабря для госслужащих в Петербурге объявлено выходным.