Следственное управление СК России по Ленинградской области завело уголовно дело в отношении двоих лже-полицейских, которые похители человека и требовали у него выкуп за освобождение. Однако «блестящий» план сорвался - машину злоумышленников остановисли сотрудники ГИБДД.- По данным следствия, поздним вечером 26 декабря 2020 года в городе Мурино двое мужчин, представившись сотрудниками полиции, надели наручники 30-летнему гражданину. После чего, поместили его в автомобиль, где незаконно удерживали, с целью последующего предъявления требования о выкупе, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.В тот момент, когда машины с похищенным ехала за деньгами в сторону Санкт-Петербурга, ее становил экипаж ДПС. Потерпевший смог позвать на помощь и злодеев задержали.Сейчас «копам» инкриминируется статья «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». По ней злоумышленникам светит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.