Власти Санкт-Петербурга смягчили карантинные меры, объявленные на новогодние праздники. В частности, городским театрам было разрешено начать работать с 7 января. Правда, только при 25% заполняемости зала и получении разрешения от Комитета по культуре. А вот детям до 16 лет вход на зрелищные мероприятия не только не сократили, а наоборот, даже продлили.- С 7 по 31 января вводится ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а с 11 по 31 января - также на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств, - говорится в обновленном тексте постановления, которое приводит пресс-служба Смольного.Напомним, что прежние ограничения действовали до 15 января, теперь они продлеваются до 31 числа того же месяца.Вместе с этим сделана поблажка и предприятиям общественного питания. Кафе и рестораны, закрытые с 30 декабря по 3 января, с 4 числа смогут работать до 23:00, а не до 19:00, как было предписано ранее.