Странную картину могли наблюдать вечером 30 декабря жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На автозаправке, расположенной на проспекте Шаумяна, сотрудники полиции штурмовали микроавтобус, в котором сидели почти такие же «спецназовцы». Последние оказались всего лишь актерами, которые за деньги помогали пощекотать нервы любителям острых ощущений.- В ГУ МВД России из регионального управления Росгвардии поступило обращение с просьбой дать правовую оценку деятельности некой коммерческой фирмы, которая за вознаграждение занимается организацией специфических розыгрышей. За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силового захвата спецназом, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.Сам «захват» со стороны снимал оператор, а видео потом предоставлялось довольному клиенту.И все было бы законно, кабы на форменное обмундирование, неотличимое по виду от настоящего, с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Вооружены артисты тоже были внушительно - охолощенные автоматы и пистолеты.Всю эту группу и отвезли в отделение. Многого им не предъявят, но за ношение формы ответить придется.