Смольный выдал более 170 разрешений на установку на городской «земле» так называемой уличной мебели- столиков у кафе и ресторанов. Эта мера должна помочь предприятиям общепита пережить новогодние праздники, когда время из работы оказалось сильно сокращено.- Решение об упрощенном порядке установки «уличных кафе» было принято по инициативе бизнеса и с учетом мнения участников экспертного совета в сфере общественного питания, - отметил вице-губернатор Евгений Елин, слова которого приводит пресс-служба Смольного.Отметим, что упрощенный порядок действует с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Уличная мебель может размещаться с 8:00 до 0:00 часов.Впрочем, сами коммерсанты не особо верят в успех этой затеи, что и показал «рейд» проведенный по центру города журналистами «Комсомольской правды». Если на оборудованной и защищенной от ветра террасе дорогого ресторана еще можно, то на мокрых стульчиках на тротуаре - решительно нет.Это, видимо, поняли и в Смольном. Поэтому 30 декабря вышло распоряжение о смягчении новогодних запретов. С 4 января кафе и рестораны смогут работать с 6:00 до 23:00, а не до семи вечера, как заявлялось ранее.