Акция в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, прошла вечером 30 декабря в Санкт-Петербурге. Ровно в 18:00 автомобили на улицах города дружно загудели - мероприятие так и называлось «Нажми на клаксон». К ним, гудками локомотивов, присоединились и железнодорожники. А под окнами Боткинской инфекционной больницы, главного стационара, работающего с «ковидом», машины выстроились в крест и нажали на стоп-сигналы, сделав его красным.- Уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжелым он получился для медицинских работников. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд, даже если в этот момент они будут на посту! - отметил глава Комитета по печати Владимир Рябовол.Надо сказать, что участниками мероприятия перед Боткинской больницей стали активисты движения «СПБ.АВТО», организовавшие волонтерскую помощь под названием «Подвези врача». Они бесплатно развозили медиков по вызовам на своих машинах.