В Санкт-Петербурге двое подростков-восьмиклассников повздорили, в результате чего один из них пырнул ножом своего приятеля. Вечером в среду, 30 декабря 2020 года, в отделение полиции Калининского района поступило сообщение о ножевом ранении во дворе дома 14 по улице Карпинского. Правоохранители незамедлительно выехали на место.- Оказалось, что в 17:25 часов двое 14-летних мальчиков играли во дворе. Сначала все шло хорошо, но затем ребята поссорились и один из них взял кухонный нож, который носил с собой в рюкзаке, и ударил им в спину своего друга, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.Раненного мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.Второго подростка забрали в отделение полиции. На юного агрессора завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится дом под подпиской о невыезде.