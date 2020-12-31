В Санкт-Петербурге подростки начали заранее отмечать Новый год, устроив \\"незабываемые\\" впечатления для жителей одного из дворов на Суздальском проспекте. В ночь на четверг, 31 декабря 2020 года, несколько школьников сначала развлекали себя запуском фейерверков, а после решили покататься на машине. Веселье закончилось аварией.- Подростки сначала запускали салют, а после катались на машине во дворе и въехали в три стоящие машины на у дома 9 на Суздальском проспекте, - рассказали в социальной сети владельцы одной из пострадавших машин.Местные жители рассказывают, что подростков было пятеро - две девочки и три мальчика. Кто именно был за рулем и устроил новогодний дрифт, очевидцы сказать не могут.После аварии подростки скрылись, а владельцы побитых авто вызвали на место сотрудников ГИБДД. На данный момент полицейские пытаются установить виновников ДТП.