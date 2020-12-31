Коронавирус может влиять не только на легкие зараженного, но и поражать его мозг. Об этом в среду, 30 декабря 2020 года, заявила доцент кафедры психологии и педагогики ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Мария Мальцева. Врач пояснила, что у некоторых инфицированных пациентов ковид вызывает бред и делирий.- Коронавирус влияет на мозг с двух сторон. У пациентов в стационарах мы наблюдаем даже состояние бреда и психомоторного возбуждения, при этом алкоголь они не употребляют. Это реакция именно на коронавирус, - рассказала доцент в эфире телеканала \\"Санкт-Петербург\\".Также вирус влияет на мозг из-за того, что зараженный начинает страдать от кислородной недостаточности - если пациенту тяжело дышать, у него плохо работают легкие, то начинается гипоксия. Мальцева отметила, что последствия этого могут сохраняться до 6-7 месяцев.На психологическое состояние пациентов влияет и то, какими они были до болезни. Если человек по своей натуре был тревожным, то на почве страха перед COVID-19 у него могут развиться тревожные состояния.