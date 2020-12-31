Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с наступающим Новым годом. Вечером 30 декабря 2020 года он опубликовал на своей страничке в социальной сети милое видео, на котором градоначальник поит молоком маленького бычка. Так губернатор решил задобрить символ 2021 года.- Друзья, я пытаюсь задобрить символ нового года. Хочу, чтобы для все ленинградцев бычок принес счастье и удачу, - обратился к жителям региона Дрозденко.Также губернатор отметил, что Новый год обязательно принесет чудо. А также это чудо должны создавать сами ленинградцы заботой о детях, о старшем поколении, помогать другу другу и не забывать о взаимовыручке.Александр Дрозденко пожелал всем веселых праздников, а также много счастья в Новом 2021 году.- Доброго нового года! Счастья и благополучия в семьях!