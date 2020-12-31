Владельцам шести баров и ресторанов Санкт-Петербурга грозят крупные штрафы за работу в праздничные дни, несмотря на запрет. Так, в среду, 30 декабря 2020 года, прошел рейд в Центральном и Петроградском районах города на соблюдение запрета работы общепита с 30 декабря по 3 января. Оказалось, что не все соблюдают правила.- Мы ввели ограничения, чтобы в праздничные дни не усугубить и без того сложную эпидемическую обстановку. Никто не хочет, чтобы запреты продлевались и ужесточались. Но они обязательны для всех. Нарушители должны нести ответственность, - сказал Александр Беглов.Наплевав на запреты продолжали работать заведения на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте.Сейчас в отношении владельцев баров и ресторанов проводится работа по возбуждению административных производств по статье, которая предусматривает для юридических лиц штраф до 300 тысяч рублей. 112 посетителям, которые были в этот момент в заведениях, также грозят штрафы.