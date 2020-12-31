В Санкт-Петербурге неизвестный гонщик на \\"Фабии\\" на полном ходу протаранил автомобиль и умчал с места аварии. ДТП произошло в 11:30 часов утра на Выборгской набережной. Свидетелем произошедшего стал другой автомобилист, который смог записать момент аварии на камеру. Об этом он рассказал в социальной сети.- Гонщик на \\"Фабии\\" с номером 642 протаранил автомобиль на Выборгской набережной и умчался прочь, - рассказал свидетель.На кадрах видно, как белый каршеринг едет по центральной полосе. Вдруг его догоняет черная машина, которая пытается идти на обгон, однако маневр не удается и он врезается прямо в \\"зад\\" авто. После этого \\"Фабию\\" немного водить в стороны, водитель выравнивает руль и дает по газам, оставив каршеринг стоять на дороге.На данный момент не известно, пострадал ли водитель каршеринга.