Врач-невролог из Санкт-Петербурга Алексей Шмонин рассказал о том, совместим ли алкоголь с коронавирусом, а также можно ли пить в Новый год тем, кто уже перенес инфекцию. В среду, 30 декабря 2020 года, в эфире телеканала \\"Санкт-Петербург\\" специалист пояснил, что никаких последствий бояться не стоит тем, кто болел COVID-19 в легкой форме. Однако тем, кто перенес заболевание в более тяжелой форме, лучше обойтись без бокала шампанского.- Коронавирус даже в средней форме может негативно подействовать не только на легкие, но и на желудок с печенью. После такого алкоголь не рекомендуется,- отметил Шмонин.Также врач напомнил, что если пациент принимает антибиотики или другие лекарства, надо смотреть на совместимость этих препаратов с алкоголем.Кроме того, коронавирус влияет на обоняние, поэтому человеку может разонравиться его любимый алкогольный напиток, либо вообще появится отторжение спиртного.