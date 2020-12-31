В аэропорту Пулково сотни пассажиров, которые собрались отмечать Новый год в Москве, не могут попасть на борт самолетов. В четверг, 31 декабря 2020 года, в столице непогода - льет ледяной дождь из-за чего влетно-посадочные полосы покрылись льдом. Поэтому четыре рейса из Санкт-Петербурга никак не могут отправиться в Москву.- Задержаны рейсы S7 1010 S7 1012, S7 1014 компании S7, а также U6 080 авиакомпании \\"Уральские авиалинии\\", - говорится в расписании аэропорта Пулково.Когда самолеты смогут вылететь в Москву на данный момент не сообщается.Кроме Москвы, в Пулково задерживаются с вылетом еще несколько рейсов. Так, авиакомпания \\"Руслайн\\" не может вылететь в Иваново. \\"Уральские авиалинии\\" задерживают рейс U6 391 в Калининград, U6 226 в Екатеринбург. Также задерживается рейс в Ижевск авиакомпании \\"Алроса\\".