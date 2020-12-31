В Санкт-Петербурге произошла авария на ровном месте. Днем в четверг, 31 декабря 2020 года, элитный автомобиль BMW ехал по Московскому проспекту. В районе станции метро \\"Электросила\\" машина неожиданно свернула с дороги протаранила две припаркованные машины, попутно сломав забор. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.- Водитель BMW устроил замес и протаранил две другие машины на ровном месте у \\"Окея\\" на Московском проспекте. Пожарные, скорая, полиция на месте. Очевидцы говорят, мол приступ эпилепсии, - рассказали свидетели.Пользователи социальных сетей стали возмущаться - нельзя выдавать права людям с эпилепсией. Однако в действительности человек с таким диагнозом имеет право водить машины при условии отсутствия приступов в течение года.На данный момент на месте ДТП работают экстренные службы. Устанавливаются причины аварии.