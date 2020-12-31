Днем в четверг, 31 декабря 2020 года, автомобилисты, выезжающие за город из Санкт-Петербурга по Колпинскому шоссе встали в плотную пробку. Около двух часов дня на трассе произошла серьезная авария, которая создала затор в оба направления. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.- На Колпинском шоссе из-за ДТП пробка в оба направления. В сторону Пушкина стоят намертво, - пожаловались автомобилисты.На трассе столкнулись два внедорожника. Один из них от удара вылетел на пешеходную часть, второй с разбитой \\"мордой\\" перегородил одну из полос движения. Автомобили вынуждены проезжать по дороге используя реверсивное движение.На данный момент о состоянии здоровья участников аварии ничего не известно. На месте происшествия работают спасатели, врачи скорой помощи, а также инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.