Смольный подготовил Санкт-Петербург к встрече Нового года. Во время праздников очень важно, чтобы все экстренные службы работали максимально оперативно. Так, в четверг, 31 декабря 2020 года, в администрации города отметили, что система здравоохранения полностью готова к работе в период канинкул.- Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Cлужбы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции,- отметил вице-губернатор Олег Эргашев.Врачи поликлиник будут работать в режиме \\"рабочего дня\\" с 9:00 до 15:00. Прием будет проходить в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Создан резерв медиков, которые в случае необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи заболевшим.Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в штатном режиме.