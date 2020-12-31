В центре Санкт-Петербурга агрессивного мужчину задержали за стрельбу по человеку. В среду, 30 декабря 2020 года, около четырех часов дня в полицию поступило сообщение от 29-летнего петербуржца о том, что у дома 6 по улице 1-я Советская на проезжей части пьяный мужчина ударил ногой автомобиль. Пока наряд ехал на место, произошла стрельба.- Когда наряд прибыл на место, то оказалось, что заявитель во время ссоры с пьяным прохожим, пнувшим его машину, выстрелил в него два раза из аэрозольного устройства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Подозреваемый был задержан по горячим следами на месте происшествия. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, после оказания которой, в удовлетворительном состоянии был отпущен. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.