В последние часы перед Новым годом в Санкт-Петербурге произошло новогоднее ДТП. Вечером в четверг, 31 декабря 2020 года, в аварию попала Снегурочка. Внучка Деда Мороза видимо спешила на праздник, однако не смогла совладать с санями... вернее с автомобилем. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.- ДТП со Снегурочкой на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы, - поведал свидетель.Что именно произошло со Снегурочкой, не уточняется. На опубликованной фотографии видно, что внучка Волшебника стоит одна на перекрестке рядом с машиной. Девушка явно раздосадована ситуацией, так как стоит, уперев руки в бока. Видимо, ожидает новогодний патруль.Напомним, что ранее днем на Московском проспекте BMW протаранил ограждение и побил две припаркованные машины. По предварительным данным, у водителя случился приступ эпилепсии.