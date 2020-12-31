Около сотни пассажиров Пулково могут не успеть отметить Новый год в запланированном месте на курорте. В четверг, 31 декабря 2020 года, из Санкт-Петербурга не вылетел вовремя самолет в Стамбул. Причиной тому стали нарушители масочного режима, которые устроили скандал на борту. Об этом в социальной сети рассказали пассажиры рейса.- Рейс Санкт-Петербург-Стамбул не вылетел вовремя из-за товарищей. Задержка уже на 1,5 часа, - пожаловались пассажиры.Также пассажиры опубликовали в сети видео, на котором видно, как полицейские пытаются вывести мужчину и девушку. Те скандалят, кричат и оскорбляют окружающих.- В Турции все очень строго с масочным режимом и карантином. Так что, это у нас ее просто уговаривали выйти, а там бы ее и мгновенно выкинули бы и штраф впаяли, - отметил петербуржец.Спустя несколько минут уговоров со стороны полицейских и криков девушки, безмасочница все же сдалась и покинула борт самолета. Пассажиры все еще ожидают вылета.