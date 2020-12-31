В город Волхов, что в Ленинградской области на Новый год пожаловало семейство кабанов. В четверг, 31 декабря 2020 года, местные жители заметили черных \\"пяточков\\", которые спокойно прогуливались по окрестностям рядом со стадионом \\"Локомотив\\". Судя по поведению животных, люди, которые находились рядом, их нисколько не пугали.- Смотри какие породистые, супер свиньи. Надо домой забрать. Целая стайка пошла, - воскликнул местный житель, увидев животных.Кабанов было пятеро: папа, мама и трое поросят. Вели они себя спокойно и культурно, вероятно искали, чем бы полакомиться на праздник.- Примета какая-то есть, если встречаешь свинью? - спросил один местный житель.- Это значит, что будет хорошо, - ответил ему другой.Дальнейшая судьба кабанчиков неизвестна. Скорее всего, они нашли уютное место и приготовились встречать Новый год в своем семейном кругу.