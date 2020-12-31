Новый год будет! Праздничная елка вернулась на Соборную площадь в Гатчине под Санкт-Петербургом. Пушистую красавицу заново установили в среду, 30 декабря 2020 года, и как следует закрепили, чтобы она больше не \\"унывала\\". Об этом рассказала администрация района в социальной сети.- Елка на улице Соборной вернулась на свое место, - сообщили в пресс-службе.Днем ранее новогодняя елка не выдержала суровую погоду. Из-за ледяного льда и сильного ветра елка рухнула на землю.- Диаметр ствола этой елки около 25 сантиметров. Его обтесали под \\"карандаш\\" и воткнули в трубу основания диаметром 15-12 сантиметров. Вчера вечером гуляли, еще подумал, такую пышную ель так не надежно укрепили, - заметил один из горожан.Теперь новогодняя елка снова будет радовать жителей Гатчины на протяжении всех праздничных дней.