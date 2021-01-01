2020-й год благополучно закончился – чего не скажешь о плохой погоде. Странная то ли зима, то ли осень, начавшаяся в Санкт-Петербурге несколько дней назад, пока что и не думает отступать. Вот и 1 января в Северной столице будет тепло и скорее дождливо, чем снежно. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.- Местами ожидаются слабый снег, морось, - отмечают специалисты. – Ветер ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Утром в некоторых районах возможен туман.Точно такая же погода, судя по прогнозу синоптиков, сохранится и в субботу, 2 января. А вот с воскресенья, 3 января, начнется какое-никакое похолодание: температура днем опустится до -2 градусов, а местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах на протяжении всех трех дней сохранится гололедица - а значит, пешеходам и автомобилистам нужно быть особенно осторожными.