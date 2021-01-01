В ночь с 31 декабря на 1 января в Санкт-Петербурге творилось нечто странное. Так, с наступлением темноты внезапно стала пешеходной главная улица Северной столицы – Невский проспект. Слово «внезапно» тут походит лучше всего – перекрытие магистрали, по словам очевидцев, вызвало настоящий транспортный коллапс.- Автомобилисты и общественный транспорт встали в пробку, - рассказали свидетели происходившего в социальных сетях. – Людям тоже непросто – с одной стороны, можно теперь свободно гулять, как в прошлом году, с другой – чтобы найти такси, нужно пройти весь Невский из конца в конец или полазать по закоулкам.Примечательно, что до этого город делал все возможное, чтобы не допустить массовых скоплений людей в одном месте в новогоднюю ночь – вплоть до полной остановки движения общественного транспорта. И это неспроста – по словам ученых-эпидемиологов, одна большая толпа способна спровоцировать в городе новую вспышку заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2. Сумели мы избежать этого или нет – узнаем ближе к Рождеству.