Для спасателей и пожарных новогодняя ночь – время самой напряженной работы. Однако в этот раз, похоже, обошлось без серьезных происшествий. Хотя кое-кому все-таки пришлось поволноваться: так, в 00:13 в ночь с 31 декабря на 1 января случился пожар в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.- В квартире-студии на десятом этаже вспыхнул балкон из-за попадания петарды, - уточнили в ведомстве. – Обгорела обстановка на площади полтора квадратных метра.К счастью, ничего непоправимого не случилось: хозяин квартиры смог справиться с огнем самостоятельно, до прибытия пожарной бригады. В результате инцидента никто не пострадал.Отметим, что это – пожалуй, первая новогодняя ночь, которую петербуржцы провели большей частью дома: чтобы не допустить распространения эпидемии, власти ограничили работу общественного транспорта и перевели почти все новогодние концерты и праздничные мероприятия в онлайн-формат.