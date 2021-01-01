Праздник – праздником, а эпидемия – эпидемией. Даже в последний день ушедшего 2020-го года в Санкт-Петербурге не останавливались профилактические мероприятия. Так, согласно данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, за минувшие сутки на наличие коронавируса обследовали 32 611 человек.- Под медицинским наблюдением находится 1 413 человек. Из них 658 - контактные, 755 - на самоизоляции, - уточнили в ведомстве. - Обработано 3 527 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 143 петербургских волонтера, из них прошли обучение и аккредитацию 1 023 человека. Выполнено 3 596 заявок.Продолжает работу и «волонтерское такси». Проект пользуется огромной популярностью: автоволонтеры уже выполнили 6 326 заявок медицинских работников.