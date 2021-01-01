19 300 тонн аппетитной красной рыбы прямиком из Чили так и не добралось до столов петербуржцев. Импортного лосося завернули на таможне. Об этом в минувший четверг, 31 декабря, рассказала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.- Всего же за период с 1 января 2020-го года через государственную границу прошло около 59 500 тонн охлажденного, мороженого и сушеного лосося, - уточнили в ведомстве. - Почти 44 000 тонн продукции прошли контроль в Большом порту Санкт-Петербурга, около 15 500 тонн – в многостороннем автомобильном пропускном пункте «Торфяновка», расположенном на российско-финской границе в Ленинградской области. В число поставщиков рыбы вошли Чили (около 44 000 тонн), Фарерские острова (почти 15 500 тонн) и Китай (9 500 тонн).Что касается многострадального чилийского лосося, о котором мы упомянули в самом начале, то его не пустили в Россию из-за проблем с документацией. Рыбу запретили к ввозу и вернули отправителю.