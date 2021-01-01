Преступление, совершенное двумя молодыми людьми – 1987 и 1992 годов рождения – у дома на улице Народная, 11, в Невском районе Санкт-Петербурга, вполне тянет на первое преступление этого года. В 00:08 1 января они принялись палить в воздух из автомата. Не разделившие радость парней люди вызвали на место происшествия полицию.- По прибытии оперативной группы у нарушителей изъяли оружие, оказавшееся охолощенным автоматом, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате инцидента пострадавших нет. Указанные граждане доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство.В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Праздничным стрелкам» за излишнее веселье грозит до пяти лет тюрьмы.