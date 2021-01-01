12 328 – именно столько коек развернули в больницах Санкт-Петербурга для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 31 декабря, в последний день ушедшего 2020-го года, сообщил городской комитет по здравоохранению.- Из них свободны 2 739 коек, что составляет 22,2 %, - уточнили в ведомстве. - К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 417 человек.Также в комитете рассказали, что в период новогодних каникул жизнь и здоровье жителей и гостей Северной столицы будут беречь в общей сложности 502 бригады «Скорой помощи». 35 из них относятся к реанимационному профилю.- У всех бригад имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, - констатировали в пресс-службе комздрава. - В достаточном количестве есть лекарственные средства и запас кислорода.Напомним: ранее стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизировался. Есть вероятность того, что город наконец-то достиг долгожданного плато.