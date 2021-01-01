Новогоднее веселье не задалось у жителей одного из домов в микрорайоне Парнас. В праздничную ночь несколько десятков человек собрались у парадной, чтобы проводить уходящий 2020-й. Шум, музыка, радостные крики и смех продолжались недолго – в какой-то момент к месту массовых гуляний подъехали сразу две полицейские машины. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.- Ничего криминального там не было, - сообщили пользователи группы. – Люди просто гуляли, веселились. Но, конечно, без масок, перчаток и соблюдения санитарной дистанции.В итоге, по свидетельствам все тех же очевидцев, часть гуляющих пришлось увезти в отделение оформляться. Толпа пыталась отбить задержанных, но безуспешно.Напомним: ранее специалисты заявляли, что массовые гуляния в период пандемии могут сильно испортить выровнявшуюся было статистику заболеваемости и спровоцировать новый всплеск заражений.